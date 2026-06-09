Ispunjeni uslovi za otvaranje stečaja rudnika ''Nova Ljubija''

U trenutku pokretanja stečajnog postupka u „Novoj Ljubiji“ bilo je 573 zaposlena radnika, dok je danas u rudniku Omarska i Centralnoj radioni svega 52. Trenutno zaliha neiskorištene rude ima za još dvije godine, ali nema kupca s obzirom da je do sada jedini kupac bila Nova Željezara Zenica, te zbog šest mjeseci neisplaćenih potraživanja ovaj rudnik danas ipak ne posluje.

Do 2005. godine dobit tadašnjeg „Arcelor Mitala“, a današnje „Nove Ljubije“ iznosila je dva miliona maraka, a danas je taj gigant ugašen. Finansijski presjek i zvanični podaci koji su se našli pred sudijom jasno su pokazali tok u kojem su obaveze i potraživanja u kratkom periodu znatno uvećana. Prvi čovjek preduzeća, Gordan Pavlović nije htio pred kamere, ali je u razgovoru za ATV potvrdio ove milionske iznose koji sprječavaju nastavak poslovanja Nove Željezare Zenica, ponovno paljenje visoke peći za šta je prema njegovim riječima potrebno 130 miliona maraka sa uvozom koksa, kao i svoje neslaganje sa odlukom Predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Kako navodi, preduzeće nema dugovanja ni prema radnicima ni prema Federaciji, zbog čega najavljuje žalbu

Ukupna dugovanja preduzeća u ovom trenutku iznose 32 miliona maraka. U ovu stavku uključene su i pozajmice za potrebe društva, od koji je kroz anekse ugovora do danas isplaćeno 5.800.000 maraka.

„99% prihoda rudnika „Nove Ljubije“ je prihod od Nove Željezare i mi smo došli u situaciju da zadnjih šest mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Novoj Željezari. Sad se priča o nekom zakonu Nove Željezare međutim, taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik, i kako će platiti ostale dobavljače, ništa nije definisao. Priča se o nekoj zaštiti imovine, zaštita imovine je u stečaju, preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštićena“, rekla je Ljiljana Mandić, privremeni stečajni upravnik.

Samo paljenje visoke peći u Zenici može ponovo pokrenuti rad „Nove Ljubije“, ali je kako se navodi to je u ovom trenutku neizvjesno. Pokušaj prodaje rude Željezari Smederevo je takođe propalo jer ruda iz kopova u Omarskoj ne ispunjava uslove koje oni potražuju. Sa druge strane Vlada Federacije u ovom trenutku kroz poseban zakon pokušava zaustaviti stečaj u Zenici i preko Energoinvesta preuzeti upravljanje od većinskog vlasnika grupe H&P iz Zvornika.