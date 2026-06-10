Bizaran obrt u slučaju muškarca iz BiH prijavljenog za bigamiju

Javno tužilaštvo Klagenfurta obustavilo je postupak protiv muškarca iz Bosne i Hercegovine, nastanjenog u Filagu, a kojeg je bivša supruga prijavila za bigamiju.

Naime, mediji prenose da slučaj ne može pravno voditi u Austriji, jer su brakovi sklopljeni u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini, pa samim time Austrija nije nadležna za ovaj slučaj.

S obzirom da je prvi brak zaključen u Njemačkoj, a drugi u BiH, Austrija jednostavno nije nadležna u ovom slučaju.

Kako je još ranije objavljeno, državljanin BiH se ponovo oženio prije nego što je okončao razvod. Njegova supruga iz Filaha ga je prijavila zbog bigamije.

Pozadina slučaja

Njih dvoje, oboje iz Bosne i Hercegovine, su živjeli u Filahu više od 20 godina. Sve do nedavno, d‌jelovali su kao srećan bračni par. Ali, tokom boravka u domovini, muž se zaljubio i odmah vjenčao.” Supruga je bila šokirana kada je podnio zahtjev za razvod.

„Zapanjena sam. Moj muž se u BiH oženio četiri dana prije termina razvoda u Filahu. Prijavila sam ga zbog bigamije, ali Tužilaštvo u Klagenfurtu me je obavijestilo da je postupak obustavljen. Nema procesa zbog bigamije“, rekla je šokirano.

Objašnjenje tužilaštva

Markus Kitz, portparol Tužilaštva Klagenfurtu je rekao da je bigamija svakako krivično d‌jelo.

“Ali u ovom slučaju nismo nadležni. Par je iz Bosne i Hercegovine, brak su prvobitno sklopili u Njemačkoj, a sada se muž vjenčao u BiH. Dakle, mjesto izvršenja je BiH, ne Austrija. Prijava je moguća u BiH ili Njemačkoj.“

Inače, zanimljivo je da oboje bivših supružnika i dalje žive u Filahu, ali na različitim adresama, prenose Nezavisne.