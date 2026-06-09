Mađar: Odbijamo dvostruke standarde u proširenju EU

Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja EU i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, rekao je premijer Peter Mađar.

On je potvrdio da se njegova vlada ne protivi početku pregovora o integraciji Ukrajine u EU.

- Ne prihvatamo bilo kakve dvostruke standarde. Ne vidimo potrebu za ubrzanim pristupanjem Ukrajine EU, posebno zato što je ta zemlja, nažalost, još u ratu - rekao je Mađar u intervjuu televiziji ATV.

On je napomenuo da proces pristupanja obuhvata 33 pregovaračka poglavlja i naglasio da je pred Ukrajinom još dug put prije nego što bude mogla da se donese bilo kakva odluka o članstvu.

Mađarski premijer je rekao da će Budimpešta pratiti da li Kijev ispunjava nedavno postignuti dogovor o obnavljanju prava mađarske manjine u Zakarpatju.