Barel pojeftino ispod 90 dolara

Cijene nafte pale su oko pet posto, na manje od 90 dolara po barelu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ponovo rekao da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao da bude blizu.

Međunarodna referentna nafta brent pala je ispod 90 dolara prvi put od 14. aprila, dok se barel sirove nafte u SAD danas prodaje za oko 86 dolara.

Olakšanje dolazi samo dan nakon što je cijena nafte skočila kada su Iran i Izrael nakratko nastavili sa napadima tokom krhkog prekida vatre, prenosi portal "Tajms of Izreal".

Izrael i Iran juče su obustavili udare nakon što je to od njih zatražio predsjednik SAD Donald Tramp.

(RTRS)