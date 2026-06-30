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Dodik: Naš motiv je Republika Srpska, nastavljamo njen razvoj

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:43

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska motiv vladajuće koalicije, Republika kojoj su postavili stabilne i sigurne temelje, ali i za koju će nastaviti da rade s ciljem još većeg razvoja i prosperiteta.

"Naše politike su usaglašene, svi zajedno doprinosimo razvoju, onome što znači snažnu i jaku Republiku Srpsku", rekao je Dodik nakon sastanka predsjednika stranaka vladajuće koalicije.

On je dodao da je Republika Srpska u teškim vremenima ojačala svoj suverenitet, što bi malo ko uspio.

"Pokazali smo da možemo da se odbranimo pametnim i sigurnim politikama. U našem poimanju Republika Srpska znači sve, znači granica koju treba da branimo, znači suverenitet koji želimo da ojačamo", istakao je Dodik.

On je poručio da će nastavljati da čuvaju mir i stabilnost, da je vladajuća koalicija jedinstvena o svim pitanjima.

Dodik je naglasio da se Republika Srpska intenzivno razvija i da se u njoj trenutno odvijaju investicije ukupne vrijednosti 6,5 milijardi KM.

"Izgradićemo još auto-puteva, bolnica, modernizaciju domova zdravlja i ostalog", naveo je Dodik.

Srna

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Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Investicije

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