Logo

Sastanak stranaka vladajuće koalicije

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:08

Komentari:

0
Састанак владајуће коалиције
Foto: ATV

Sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj počeo je u Banjaluci.

Sastanku, koji se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Na sastanku su i lideri Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić.

Prisutni su i visoki funkcioneri SNSD-a Željka Cvijanović i Savo Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

vladajuća koalicija

Nenad Stevandić

Željka Cvijanović

Goran Selak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete i kulture: Neophodan konsenzus o zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa

2 h

0
Жупљанин: Бећировић и Комшић игнорисали раније усаглашене ставове

Republika Srpska

Župljanin: Bećirović i Komšić ignorisali ranije usaglašene stavove

3 h

0
Министар Мастиловић одликовање у Москви

Republika Srpska

Ministar Draga Mastilović odlikovan u Moskvi

4 h

3
Моје здравство мобилна апликација

Republika Srpska

FZO Srpske uvodi olakšicu pacijentima - "Moje zdravstvo" mobilna aplikacija

5 h

0

  • Najnovije

16

19

Gajbe Koka-Kole svud po putu: Nesvakidašnja nezgoda u BiH

16

18

U stanu bivše djevojke ubio njenog partnera: Nakon zločina poginuo u saobraćajnoj nesreći

16

14

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

16

12

Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

16

07

Ženu u Mostaru napalo više osoba, uputili joj i prijetnje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima