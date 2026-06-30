Sastanak stranaka vladajuće koalicije

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Sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj počeo je u Banjaluci.

Sastanku, koji se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Na sastanku su i lideri Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić. Prisutni su i visoki funkcioneri SNSD-a Željka Cvijanović i Savo Minić.

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