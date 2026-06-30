Ministarstvo prosvjete i kulture: Neophodan konsenzus o zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa

Pitanja koja se odnose na zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa i nacionalnih spomenika zahtijevaju puno uvažavanje ustavnih nadležnosti, međusobni dijalog i postizanje konsenzusa, a ne donošenje odluka preglasavanjem jednog od članova Predsjedništva BiH, rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

Iz ovog ministarstva izrazili su zabrinutost zbog protivustavnog pokušaja imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uključujući i pokušaj ponovnog uvođenja stranih eksperata u njen sastav.

- Prihvatanje takve prakse stvorilo bi opasan presedan da se i ubuduće, preglasavanjem o pitanjima od suštinskog značaja, odlučuje o kulturnoj baštini Republike Srpske, čime bi se ozbiljno dovela u pitanje mogućnost njene institucionalne zaštite i očuvanja u skladu sa ustavnim nadležnostima - upozorili su iz Ministarstva.

Ministarstvo podržava odluku srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da iskoristi Ustavom predviđeni mehanizam zaštite vitalnog interesa Republike Srpske pokretanjem postupka veta na navedenu odluku.

- Konačnu riječ o ovom pitanju daće Narodna skupština Republike Srpske, koja će se, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima i propisanim procedurama, izjasniti o pokrenutom vetu - napomenuli su u Ministarstvu za Srnu.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ostaje opredijeljeno za zaštitu kulturnog nasljeđa u skladu sa važećim pravnim okvirom, uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koju je juče proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanović je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.