Logo

Dodik: U četvrtak imena kandidata, imamo podršku koalicije

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:23

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Dogovorili smo da će kandidate SNSD-a podržati zajednička koalicija, a mi ćemo u četvrtak objelodaniti imena kandidata za inokosne funkcije, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare.

"Nastavićemo da djelujemo zajedno, ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a to je i snaga Republike Srpske", naveo je Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije.

Podsjećamo, u Banjaluci je danas održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Sastanku, koji se održao u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, prisustvovali su predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.

Na sastanku su bili i lideri Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić.

Prisutni su bili i visoki funkcioneri SNSD-a Željka Cvijanović i Savo Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Izbori 2026

SNSD

Nenad Stevandić

Goran Selak

Željka Cvijanović

Savo Minić

Komentari (0)

Pročitajte više

српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић

BiH

Kovačević: Koncept otimanja i prisvajanja srpske istorije, kulture i nasljeđa neće proći

4 h

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD će podržati veto koji je uložila Željka Cvijanović

8 h

0
Састанак Додик Каран страдање Срба у Подрињу и Бирчу

Republika Srpska

Počeo sastanak o obilježavanju 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

1 d

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o dolasku Kalas: Čini BiH manjom, a autoritet EU slabijim

1 d

0

Više iz rubrike

предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Podrška vetu srpskog člana Predsjedništva

2 h

0
Састанак владајуће коалиције

Republika Srpska

Sastanak stranaka vladajuće koalicije

2 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete i kulture: Neophodan konsenzus o zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa

2 h

0
Жупљанин: Бећировић и Комшић игнорисали раније усаглашене ставове

Republika Srpska

Župljanin: Bećirović i Komšić ignorisali ranije usaglašene stavove

3 h

0

  • Najnovije

16

19

Gajbe Koka-Kole svud po putu: Nesvakidašnja nezgoda u BiH

16

18

U stanu bivše djevojke ubio njenog partnera: Nakon zločina poginuo u saobraćajnoj nesreći

16

14

Početak jula ovom znaku donosi priliku koja može promijeniti sve

16

12

Isplativije kupiti kosilicu: Cijene košenja trave izdivljale

16

07

Ženu u Mostaru napalo više osoba, uputili joj i prijetnje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima