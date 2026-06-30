Dodik: U četvrtak imena kandidata, imamo podršku koalicije

Autor:ATV redakcija
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Dogovorili smo da će kandidate SNSD-a podržati zajednička koalicija, a mi ćemo u četvrtak objelodaniti imena kandidata za inokosne funkcije, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare.
"Nastavićemo da djelujemo zajedno, ovo vrijeme traži veliku političku pobjedu, a to je i snaga Republike Srpske", naveo je Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije.
Podsjećamo, u Banjaluci je danas održan sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Sastanku, koji se održao u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, prisustvovali su predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Na sastanku su bili i lideri Socijalističke partije Srpske Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, Narodne partije Srpske Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić.
Prisutni su bili i visoki funkcioneri SNSD-a Željka Cvijanović i Savo Minić.
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