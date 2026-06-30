Dodik: SNSD će podržati veto koji je uložila Željka Cvijanović

Poslanici SNSD-a podržaće veto koji je uložila srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, poručio je lider ove stranke Milorad Dodik.

"Vjerujem da će i poslanici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta i nasljeđa. Očekujem da se svi poslanici iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini nedvosmisleno izjasne o ovom pitanju", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Prema njegovim riječima, radi se umišljaju /bošnjačkog člana Predsjedništva Denisa/ Bećirovića da može da sprovodi samovolju i nametanje.

"SNSD će mu još jednom pokazati da ne može. Dogovor u okviru Ustava može, diktat nikada ne može. Srpski narod ima slavnu istoriju, ima bogatu kulturnu baštinu, ima šta da čuva i štiti. U Narodnoj skupštini ćemo to i dokazati", naglasio je Dodik.

Poslanici SNSD-a podržaće veto koji je uložila Željka Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.

Vjerujem da će i poslanici ostalih stranaka stati u odbranu nacionalnog identiteta i nasljeđa.



Očekujem da se svi poslanici iz… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 30, 2026

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koju je juče proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanović je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.