Cvijanović napustila sjednicu nakon bezakonja Bećirovića: Odluka o imenovanju članova Komisije destruktivna po Srpsku

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović sproveo bezakonje.

Cvijanovićeva je napustila sjednicu Predsjedništva nakon ovog bezakonja.

Cvijanovićeva je proglasila odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će ići pred Narodnu skupštinu Srpske.

U Sarajevu je danas održana sjednica Predsjedništva BiH.