Cvijanović napustila sjednicu nakon bezakonja Bećirovića: Odluka o imenovanju članova Komisije destruktivna po Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović sproveo bezakonje.
Cvijanovićeva je napustila sjednicu Predsjedništva nakon ovog bezakonja.
Cvijanovićeva je proglasila odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će ići pred Narodnu skupštinu Srpske.
U Sarajevu je danas održana sjednica Predsjedništva BiH.
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