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Cvijanović napustila sjednicu nakon bezakonja Bećirovića: Odluka o imenovanju članova Komisije destruktivna po Srpsku

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 17:59

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Цвијановић напустила сједницу након безакоња Бећировића: Одлука о именовању чланова Комисије деструктивна по Српску
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović sproveo bezakonje.

Cvijanovićeva je napustila sjednicu Predsjedništva nakon ovog bezakonja.

Cvijanovićeva je proglasila odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će ići pred Narodnu skupštinu Srpske.

U Sarajevu je danas održana sjednica Predsjedništva BiH.

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Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

Denis Bećirović

Predsjedništvo BiH

Republika Srpska

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