"3.267 razloga zašto Srpska mora da postoji kao jedini okvir opstanka srpskog naroda"

"U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" – ovogodišnji je slogan obilježavanja stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Poruka je da Bratunac nije samo mjesto okupljanja, već mjesto sjećanja na hiljade srpskih žrtava, ali i podsjetnik na zločine koji ne smiju biti zaboravljeni.

"3.267 stradalih Srba u Srednjem Podrinju i Birču je i 3.267 razloga zašto Republika Srpska mora da postoji kao jedini okvir opstanka srpskog naroda na istorijskom pamćenju i kulturi sjećanja", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Sjećanje na stradale, nije samo dug prema žrtvama, već i obaveza prema generacijama koje dolaze. Zato, poručuje ministar Radan Ostojić, u subotu svi putevi, svakog Srbina, treba da vode u Bratunac.

"To je mjesto našeg hodočašća i sjećanja na gnusne zločine nad civilima i djecom. Cijeli 20. vijek je obilježen stradanjima. Nama Srbima istorija se ponavlja. Zločini u Podrinju dešavaju se i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Imajući u vidu stradanje srpskog naroda i građanskog rata ne smijemo zaboravljati", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko- invalidske zaštite Republike Srpske .

U Srednjem Podrinju i Birču stradalo je 3.267 Srba, među kojima je bilo i 1.104 djece. Samo na području Bratunca život su izgubile 1.052 osobe, od kojih su 604 bili civili. Upravo zato, kažu lokalni predstavnici i predstavnici Saveza opština i gradova, kultura sjećanja mora biti trajna obaveza cijelog društva.

Republika Srpska Odluka Vlade: 4. jul Dan žalosti u Srpskoj

"Odavanjem počasti i gajenjem kulture, njegovanjem kulture i sjećanjem, narod koji ovo ne radi nema svoju budućnost mi želimo da se to više nikada nikome ne dogodi i želimo da odavanjem počasti ukažemo ono što je najmoralnije i etički i ljudski da poštujemo žrtve", rekao je Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.

"Svi zajedno u svim opštinama i gradovima imamo obavezu da jednako i solidarno se sjećamo svakog mjesta stradanja i svake žrtve, 3267 stradalih u srednjem Podrinju i Birču nameće obavezu svima nama u svakom djelu RS da se ne samo tog datuma prve subote u julu nego svakog doba u godini sjećamo žrtvi Podrinja", rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Centralno obilježavanje stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča biće održano u subotu, 5. jula, u Bratuncu. Program počinje u 9.30 časova Svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više episkopa Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije prisutnima će se obratiti predstavnik porodica žrtava, osoba koja je u ratu ostala bez jednog roditelja, a potom i zvaničnici Republike Srpske i Srbije.