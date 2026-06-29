Počeo sastanak o obilježavanju 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je počeo sastanak predsjednika Republike Srpske Siniše Karana sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču 1992-1995. godine.
Sastanku prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predstavnici opština i gradova ove regije, kao i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Sastanak se održava u Palati Republike, a po njegovom završetku predviđene su izjave za novinare.
Pomen za 3.267 ubijena srpska boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu biće služen u subotu, 4. jula, u Bratuncu, prenosi Srna.
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