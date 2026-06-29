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Počeo sastanak o obilježavanju 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 11:22

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Састанак Додик Каран страдање Срба у Подрињу и Бирчу
Foto: ATV

U Banjaluci je počeo sastanak predsjednika Republike Srpske Siniše Karana sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču 1992-1995. godine.

Sastanku prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predstavnici opština i gradova ove regije, kao i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Sastanak se održava u Palati Republike, a po njegovom završetku predviđene su izjave za novinare.

Pomen za 3.267 ubijena srpska boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu biće služen u subotu, 4. jula, u Bratuncu, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Siniša Karan

stradanje Srba

Republika Srpska

Odbrambeno-otadžbinski rat

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