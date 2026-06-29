Počeli su prijemni na univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu

Na univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu danas prijemni ispit.

Banjalučki univerzitet i ove godine nudi širok spektar budućim studentima.

Univerzitet u Banjaluci planira da upiše ukupno 2.605 studenata, od čega je za budžetsko finansiranje predviđeno 1.858 mjesta, dok se na samofinansiranje može upisati 423 studenta.

Za strane studente rezervisano je 213 mjesta.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, na 15 fakulteta i dvije akademije, planira upis 2.218 studenata, od čega 1.417 na budžet, 252 samofinansirajućih, 380 stranih državljana i 169 vanrednih.

Studenti već nekoliko godina imaju priliku da upišu i studijski program na ruskom jeziku, na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu.