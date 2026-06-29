Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održaće danas u Palati Republike sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Centralno obilježavanje i pomen za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila biće održani 4. jula u Bratuncu.

Podsjećamo, u Istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom: "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".