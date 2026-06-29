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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održaće danas u Palati Republike sastanak povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.
Centralno obilježavanje i pomen za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila biće održani 4. jula u Bratuncu.
Podsjećamo, u Istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom: "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".
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