Uhapšen Fahret Horozović: Bio pijan kada je udario u zid na kojem su bila djeca

Fahret Horozović zvani Faki, koji je sinoć uhapšen zbog izazivanja stravične saobraćajne nesreće u Cazinu, u trenutku udara u troje maloljetne djece bio je pod dejstvom alkohola.

Ovu informaciju zvanično je potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) Azra Malkić.

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Prema novim detaljima iz istrage, do teške nesreće u naselju Donja Koprivna kod Cazina došlo je kada je vozač, upravljajući vozilom neprilagođenom brzinom i pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu nad automobilom.

Uslijed silovitog kretanja, zabio se direktno u potporni zid na kojem su se u tom trenutku nalazile tri maloljetne osobe.

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Djeca su zadobila teške povrede opasne po život, te je iz Kantonalne bolnice u Bihaću jutros upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima.

O cijelom tragičnom događaju obaviješteno je i Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim se nadzorom provodi daljnja kriminalistička obrada nad uhapšenim vozačem.

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