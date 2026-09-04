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Uhapšen Fahret Horozović: Bio pijan kada je udario u zid na kojem su bila djeca

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04.09.2026 16:17

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Ухапшен Фахрет Хорозовић: Био пијан када је ударио у зид на којем су била дјеца
Foto: Društvene mreže

Fahret Horozović zvani Faki, koji je sinoć uhapšen zbog izazivanja stravične saobraćajne nesreće u Cazinu, u trenutku udara u troje maloljetne djece bio je pod dejstvom alkohola.

Ovu informaciju zvanično je potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) Azra Malkić.

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Uhapšen vozač koji je automobilom uletio u dvorište i povrijedio troje maloljetnika

Prema novim detaljima iz istrage, do teške nesreće u naselju Donja Koprivna kod Cazina došlo je kada je vozač, upravljajući vozilom neprilagođenom brzinom i pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu nad automobilom.

Uslijed silovitog kretanja, zabio se direktno u potporni zid na kojem su se u tom trenutku nalazile tri maloljetne osobe.

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Djeca su zadobila teške povrede opasne po život, te je iz Kantonalne bolnice u Bihaću jutros upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima.

O cijelom tragičnom događaju obaviješteno je i Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim se nadzorom provodi daljnja kriminalistička obrada nad uhapšenim vozačem.

(Kliks)

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Tagovi :

Fahret Horozović Faki

Cazin

Bihać

udes

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