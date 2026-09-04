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Bijeljinac uhapšen zbog krađe traktora!

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04.09.2026 13:48

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Bijeljinska policija uhapsila je Č.M. iz tog grada zbog sumnje da je ukrao traktor, koji je pronađen i vraćen vlasniku.

U PU Bijeljina navode da je Č.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađe.

”Nadležna policijska stanica 1. septembra je zaprimila prijavu da je nepoznato lice ukralo radnu mašinu–traktor, koji je oko dvadeset dana bio parkiran na području grada Bijeljine. Radom na terenu policijski službenici pronašli su i lišili slobode izvršioca ovog krivičnog djela. Takođe, pronađen je ukradeni traktor i vraćen vlasniku”, saopštila je PU Bijeljina.

Полиција-МУП РС

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O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se nakon kompletiranja i dokumetovanja predmeta protiv lica lišenog slobode dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu

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Tagovi :

Traktor

Krađa

hapšenje

Bijeljina

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