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Прњаворчанину враћен трактор, за крађу осумњичен суграђанин

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Прњаворска полиција пронашла је трактор ”ИМТ”, вриједан око 10.000 КМ, који је у децембру прошле године украден из приватне гараже у Прњавору.

Потрага за трактором расписана је 25. децембра 2025. након што је домаћин пријавио да му је непозната особа украла радну машину. За мање од годину дана трактор је два пута препродат и пронађен је у Лакташима.

”Оперативним радом полицијски службеници су утврдили да се у везу са извршењем овог кривичног дјела може довести лице З.М. из Прњавора, над којим је у претходном периоду извршена криминалистичка обрада због сумње да је починило кривично дјело крађа”, саопштила је ПУ Бањалука.

Према незваничним информацијама осумњичени је у ранијем периоду трактор продао другој особи, а он трећој код које је и пронађен.

”Трактор је уз потврду враћен власнику, а све мјере и радње предузете су уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, наводе у полицији.

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Тагови :

Трактор

Крађа

Прњавор

ПУ Бањалука

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