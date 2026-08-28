Прњаворчанину враћен трактор, за крађу осумњичен суграђанин

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прњаворска полиција пронашла је трактор ”ИМТ”, вриједан око 10.000 КМ, који је у децембру прошле године украден из приватне гараже у Прњавору.
Потрага за трактором расписана је 25. децембра 2025. након што је домаћин пријавио да му је непозната особа украла радну машину. За мање од годину дана трактор је два пута препродат и пронађен је у Лакташима.
”Оперативним радом полицијски службеници су утврдили да се у везу са извршењем овог кривичног дјела може довести лице З.М. из Прњавора, над којим је у претходном периоду извршена криминалистичка обрада због сумње да је починило кривично дјело крађа”, саопштила је ПУ Бањалука.
Према незваничним информацијама осумњичени је у ранијем периоду трактор продао другој особи, а он трећој код које је и пронађен.
”Трактор је уз потврду враћен власнику, а све мјере и радње предузете су уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, наводе у полицији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму