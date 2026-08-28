Полиција у Братунцу пронашла марихуану, једно лице ухапшено

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Братунцу ухапсила је Р.Г. са подручја ове општине због сумње да је починио кривично дјело „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“.
Како је саопштено из Полицијске управе Зворник, полицијски службеници су 27. августа, на основу наредбе Основног суда у Сребреници и уз претходну сагласност дежурног тужиоца, претресли возило, кућу и помоћне објекте које користи осумњичени.
Том приликом пронађено је и одузето ПВЦ паковање са зеленом биљном материјом која изгледом асоцира на марихуану, бруто масе 46,3 грама.
Полиција је одузела и предмете који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
Све даље мјере и радње на документовању кривичног дјела предузимају се под надзором поступајућег тужиоца, саопштио је ПУ Зворник.
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