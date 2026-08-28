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Полиција у Братунцу пронашла марихуану, једно лице ухапшено

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 09:39

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Полиција у Братунцу ухапсила је Р.Г. са подручја ове општине због сумње да је починио кривично дјело „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“.
Фото: Ustupljena fotografija

Полиција у Братунцу ухапсила је Р.Г. са подручја ове општине због сумње да је починио кривично дјело „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“.

Како је саопштено из Полицијске управе Зворник, полицијски службеници су 27. августа, на основу наредбе Основног суда у Сребреници и уз претходну сагласност дежурног тужиоца, претресли возило, кућу и помоћне објекте које користи осумњичени.

Том приликом пронађено је и одузето ПВЦ паковање са зеленом биљном материјом која изгледом асоцира на марихуану, бруто масе 46,3 грама.

Полиција је одузела и предмете који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.

Све даље мјере и радње на документовању кривичног дјела предузимају се под надзором поступајућег тужиоца, саопштио је ПУ Зворник.

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Подијели:

Тагови :

марихуана

заплијењена марихуана

Братунац

ПУ Зворник

хапшење

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