Пијани Гачани провалили у РиТЕ Гацко

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:1
Два лица су прексиноћ у четири сата ујутру под утицајем алкохола дошли на капију РиТЕ Гацко и насилно покушала да уђу у то предузеће. Полиција их је брзо пронашла и поднијела извјештај требињском Тужилаштву.
Полицијски службеници Полицијске станице Гацко лишили су слободе лице иницијала Н.Ш. због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Насилничко понашање“ из члана 362. став 1 и кривично дјело „Напад на службено лице у вршењу службене радње“ из члана 308. и лице иницијала С.П. због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Насилничко понашање“ из члана 362. став 1. Кривичног законика Републике Српске.
Оба лица се сумњиче да су насилно ушла у круг једног предузећа и оштетила капију.
Лице иницијала Н.Ш. се сумњичи и да је физички напало радника обезбјеђења на капији.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу. Полицијски службеници настављају даљи рад, саопштава Полицијска управа Требиње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму