ФЗО Српске: Промјене од 1. септембра, важно за све осигуранике

Аутор:АТВ редакција
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Редован период за промјену, односно избор доктора породичне медицине, педијатра и гинеколога почиње 1. септембра и трајаће до 31. октобра, а осигураници који желе да промијене доктора могу то да учине без навођења разлога промјене, саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
По истеку овог термина, Фонд здравственог осигурања Републике Српске ће имати податке о броју осигураних лица који су регистровани у тимовима породичне медицине, као и код педијатра и гинеколога.
То омогућава да се процес уговарања примарне здравствене заштите са здравственим установама за наредну годину заврши на вријеме.
Из Фонда подсјећају да финансијска вриједност уговора са домовима здравља и другим установама примарног нивоа првенствено зависи од броја регистрованих лица у тим установама, због чега је и важно да се регистрације осигураника спроводе у наведеном периоду.
Напомињу да је у редовном периоду промјена доктора породичне медицине, педијатра и гинеколога омогућена на једноставан начин - без навођења разлога промјене.
Потребно је попунити одговарајуће обрасце код новоизабраног доктора и овјерити их у Фонду, а код новог доктора осигураници могу да остварују здравствену заштиту од почетка наредне године.
Из Фонда напомињу да и даље остаје могућност да осигураници и мимо за то предвиђеног периода промијене доктора, али је тада потребно навести оправдан разлог, као што је промјена пребивалишта, престанак рада изабраног љекара и слично.
Грађани се за тим породичне медицине могу регистровати у домовима здравља или у приватним амбулантама породичне медицине са којима Фонд има потписан уговор, преноси Срна.
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