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Саво Минић запалио свијеће за покој душе генералу Младићу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 20:01

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Саво Минић запалио свијеће за покој душе генералу Младићу
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић вечерас је у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци упалио свијеће за покој душе српског генерала Ратка Младића.

Минић је рекао да је данас разговарао са породицом Ратка Младића и да је његовом сину Дарку рекао да му је жао што нису успјели напори да генерал посљедње дане оконча достојанствено будући да је његово здравствено стање било катастрофално.

"Све нас је ово вратило у дане када је Хашки трибунал хапсио Србе гдје год стигне. Ако узмемо у обзир године на које су пресуђени, а онда видимо припаднике других народа, схватимо колико је то било једнострано и колико је то била једна велика неправда", рекао је Минић новинарима.

Указао је и да Срби долазе у ситуацију да се против њих подносе кривичне пријаве јер не смију рећи шта осјећају, што су наметнули међународни злотвори, оцијенивши да ће неко искористити да било ког Србина процесуира.

Минић је истакао се се српски народ треба окупити, бити јединствен и послати поруке заједништва и бити још јачи и поноснији да би опстали.

"Поруке које добијам и од својих сабораца, од људи у Републици Српској су поруке које говоре о правом стању духа и оном што ми у овом моменту нећемо рећи, али што осјећамо и срцем и душом", рекао је Минић.

Додао је да је жалосно и што се и данас из Федерације чују поруке мржње.

Заједно са Миниће свијеће за покој душе генерала Младића запалили су предсједник Милорад Додик, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир и предсједник БОРС-а Милован Гагић.

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Тагови :

Саво Минић

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

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