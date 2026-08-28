Туча на традиционалном збору на Озрену: Ухапшене три особе, повријеђена два полицајца

Аутор:АТВ редакција
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На традиоциналном Великогоспојинском збору на Озрену јуче је дошло до туче између више особа, а током интревенције су повријеђена два полицајца, док су три особе ухапшене.
У ПУ Добој наводе да је због напада на полицајце ухапшен Д.П. из Добоја, док су М.Г. из Добоја и З.С. из Петрова приведени због нарушавања јавног реда и мира.
Све се одиграло јуче око 19.10 часова у једном од угоститељских шатора, а у интервенцији је учествовала и Жандармерија.
”У ПС Петрово пријављено је да је током јавног скупа у општини Петрово дошло до нарушавања јавног реда и мира тучом више особа. Поступајући по пријави, полицијски службеници су на лицу мјеста затекли З.С. који се оглушило о законито наређење полицијског службеника и наставило са нарушавањем јавног реда и мира непристојним понашањем, након чега је лишен слободе”, наводе у полицији.
Појашњавају да је током даљег поступања П.Г. физички напао два полицајца, нанијевши им лаке тјелесне повреде, док је М.Г. ометао полицајце у његовом хапшењу, па је и сам завршио са лисицама на рукама.
”Повријеђеним полицијским службеницима је указана медицинска помоћ у Дому здравља у Петрову, гдје су им константоване лаке тјелесне повреде.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње”, наводи се у саопштењу ПУ Добој.
Осумњиченом Д.П. на терет се ставља да је починио кривично дјело спречавање службеног лице у вршењу службене радње, док ће М.Г. и З.С. бити санкционисани због прекршаја из области Закона о јавном реду и миру.
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