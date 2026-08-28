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Акција ”Калибар”: Одузете пушке и муниција, под истрагом браћа из Лакташа

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:39

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Акција Калибар одузете пушке
Фото: ПУ Бањалука

У акцији ”Калибар” полиција је пронашла војне пушке и муницију, због чега је извршена криминалистичка обрада на браћом З.П. (53) и Д.П. (54) из Лакташа.

У ПУ Бањалука наводе да су обојица осумњичени да су починили кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Акција Калибар
Акција Калибар
ПУ Бањалука

”По наредби Основно суда у Бањалуци извршени су претреси на три локације у Лакташима при чему су пронађене и одузете двије војне пушке, пушка ручне израде, ваздушна пушка, пушчана и пиштољска муниција, три бајонета, патроне за ловачку пушку, прибор за чишћење оружја и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичног дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

Акција Калибар
Акција Калибар
ПУ Бањалука

Додају да ће након комплетирања и документовања предмета против З.П. и Д.П. бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

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Тагови :

акција Калибар

одузето оружје

Лакташи

ПУ Бањалука

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