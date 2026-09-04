Drama u školi u Tuzli: Djevojčica (15) nožem ranila dvije učenice

Dvije 14-godišnje djevojčice povrijeđene su danas u školskom dvorištu nakon što im je 15-godišnjakinja nanijela povrede hladnim oružjem.

Obje djevojčice su nakon ranjavanja vozilom Hitne pomoći prevezene u UKC Tuzla gdje im je ukazana ljekarska pomoć i prema trenutnim informacijama nisu životno ugrožene.

Policiji prijavljena galama, zatečene dvije povrijeđene djevojčice

U MUP-u Tuzlanskog kantona navode da je PS Istok u 9.25 časova zaprimila prijavu da se iz dvorišta škole, na području grada Tuzla, čuje galama.

”Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica (2011), nanijela povrede hladnim oružjem druge dvije djevojčice (2012), koje su vozilom Doma zdravlja Tuzla prevezene u UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć, te je u toku utvrđivanje stepena povreda. Prema trenutnim informacijama djevojčice nisu životno ugrožene, dok je 15-godišnjakinja pod nadzorom policije”, rekla je portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Uviđaj u toku

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja.

”Uviđaj i druge potrebne radnje izvršiće policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca, u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja”, kaže Sprečić.

U policiji više informacija o konkretnom događaju nisu mogli iznositi u javnost u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, te Konvencijom o pravima djeteta.