U gašenju požara kod Teslića učestvovaće helikopter MUP-a Srpske

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je danas helikopter Uprave za vazduhoplovstvo i posadu na područje Teslića radi pružanja pomoći u gašenju požara iz vazduha, rečeno je u MUP-u Srpske.
Helikopter je angažovan na požarištima na području Teslića, u skladu sa uslovima na terenu i procjenom situacije, sa ciljem da se spriječi dalje širenje vatre i pomogne pripadnicima nadležnih službi u lokalizaciji požara.
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Pripadnici MUP-a Republike Srpske, zajedno sa ostalim nadležnim službama, preduzimaju sve neophodne mjere i aktivnosti na saniranju posljedica požara i zaštiti ljudi i imovine.
Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše.
(Srna)
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