Dodik pozvao predsjednike svih političkih partija u Srpskoj: "Neko se javio, a neko ne"

Autor:ATV redakcija
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Pozvao sam predsjednike svih političkih partija u Srpskoj da im poželim uspješnu predizbornu kampanju i da zajedno, kao društvo, pokažemo visok demokratski nivo, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Istakao je da su neki su odgovorili na poziv, a neki nisu.
"Uobičajno. Neki su uvijek spremni da budu uz Republiku Srpsku, a nekima je preče sve drugo", napisao je Dodik na Iksu.
Pozvao sam predsjednike svih političkih partija u Srpskoj da im poželim uspješnu predizbornu kampanju i da zajedno, kao društvo, pokažemo visok demokratski nivo.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 4, 2026
Neki su odgovorili na poziv, neki nisu.
Uobičajno.
Neki su uvijek spremni da budu uz Republiku Srpsku, a nekima je…
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