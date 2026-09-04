Dodik pozvao predsjednike svih političkih partija u Srpskoj: "Neko se javio, a neko ne"

Pozvao sam predsjednike svih političkih partija u Srpskoj da im poželim uspješnu predizbornu kampanju i da zajedno, kao društvo, pokažemo visok demokratski nivo, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Istakao je da su neki su odgovorili na poziv, a neki nisu.

"Uobičajno. Neki su uvijek spremni da budu uz Republiku Srpsku, a nekima je preče sve drugo", napisao je Dodik na Iksu.