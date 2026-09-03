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"Adria Sports Conference" u znaku humanosti: Za Relju i Sofiju prikupljeno 10.000 KM

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03.09.2026 20:21

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Адриа Спортс Цонференце поwеред бy Моззарт и ове године је окупила велике шампионе који су и на дјелу показали свој шампионски менталитет.
Foto: Instagram/printscreen

Potpisani dresovi Lamina Jamala i Danija Olma na humanitarnoj aukciji u okviru "Adria Sports Conference powered by Mozzart" prodati su za ukupno 10.000 KM, a novac će biti usmjeren na liječenje petogodišnjeg Relje Bokana i dvogodišnje Sofije Dujlović iz Banjaluke.

"Adria Sports Conference powered by Mozzart" i ove godine je okupila velike šampione koji su i na djelu pokazali svoj šampionski mentalitet.

"Vođeni tradicijom s prvog izdanja ASK ponovo smo organizovali našu aukciju na kojoj su se, ovaj put, našli potpisani dresovi Lamin Jamala i Danija Olma", poručuju organizatori.

Prihod od aukcije doniran je za liječenje petogodišnjeg Relje Bokana i dvogodišnje Sofije Dujlović, velikih heroja iz Banjaluke, koji vode svoje životne borbe, a na ovaj način, kako navode organizatori, pružili su im podršku da istraju i dođu do pobjede.

Pero Antić, proslavljeni makedonski košarkaš, ambasador KK Igokea M:tel i veliki prijatelj konferencije, otkupio je dres Lamin Jamala za 5.000 KM.

Dres Danija Olma završio je kod Igora Dodika, generalnog menadžera KK Igokea, koji je i ovaj put odlučio da učestvuje na aukciji, a dres je, u ime KK Igokea M:tel, otkupio Vuk Radivojević, izvršni direktor kluba, po cijeni od 5.000 KM.

"Dobri ljudi, hvala vam!", poručili su organizatori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Adria sports conference

Humanitarna akcija

Pero Antić

Igor Dodik

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