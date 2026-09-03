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Srpska i Izrael: Potpisan Memorandum o saradnji

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03.09.2026 21:06

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Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gros Kabiri potpisali su večeras u Banjaluci memorandum o saradnji kojim je predviđeno unaređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela.

Memorandum je potpisan na svečanosti u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci koja je organizovana povodom osnivanja Privredne komore Izraela u Srpskoj.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli, ambasador Izraela u BiH Galit Peleg, ministri u Vladi Srpske, privrednici i ostali gosti iz privrednog, političkog i društvenog života.

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Izrael

Ana Trišić Babić

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