Srpska i Izrael: Potpisan Memorandum o saradnji

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik Privredne komore Izraela u Srpskoj Amir Gros Kabiri potpisali su večeras u Banjaluci memorandum o saradnji kojim je predviđeno unaređenje privrednih, investicionih, tehnoloških i ostalih oblika saradnje Srpske i Izraela.

Memorandum je potpisan na svečanosti u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci koja je organizovana povodom osnivanja Privredne komore Izraela u Srpskoj.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, izraelski ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli, ambasador Izraela u BiH Galit Peleg, ministri u Vladi Srpske, privrednici i ostali gosti iz privrednog, političkog i društvenog života.