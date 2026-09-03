Više od 500.000 KM za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama

Vlada Republike Srpske obezbjedila je više od 500 000 maraka za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama. Riječ je o projektu sufinansiranja rada predškolskih ustanova, čiji su osnivači izrazito nerazvijene jedinice lokalnih samouprava.

Obuhvaćene su opštine Rudo, Berkovići, Šekovići, Kneževo, Lopare, Jezero i Srebrenica.

Tifa Efendić, jedna je od 35 zaposlenih radnika u dječijem obdaništu Poletarac u Srebrenici. Sredstva Vlade Republike Srpske omogućiće kaže sigurnost u redovnim isplatama bruto plata. Srebrenički vrtić pomognut je sa 100.000 maraka.

"To nije mali iznos, velika zahvalnost Vladi Srpske", rekla je Tifa Efendić iz JU Dječije obdanište "Poletarac" Srebrenica.

Godišnji rashodi za bruto plate u srebreničkom vrtiću iznose između 650.000 do 700.000 maraka i ova sredstva biće utrošena kako bi dijelom pokrila upravo te troškove.

"Mi ovo ne gledamo samo kao finansijsku pomoć ovo je pomoć za sve u lokalnoj zajednici.. sredstva koja su doznačena predstavljaju 20 odsto od ukupno potrebnih sredstava", naveo je direktor JU Dječije obdanište "Poletarac" Srebrenica Darko Grujičić.

Opštini Berkovići sa 31.000 maraka sufinansiraće rad predškolske ustanove.

Projektom sufinansiranja i opštinski budžet Lopara biće rasterećen. Godišnje se iz ovog budžeta za rad vrtića izdvoji 600 000 maraka.

"Značajno će pomoći ovih 100.000 KM, jer imamo skroman budžet i naplatu prihoda", naveo je načelnik Odjeljenja za finansije opštine Lopare Mile Bošković.

Vlada Republike Srpske realizovaće i projekat sufinansiranja produženog boravka za djecu koja pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama, kojim je utvrđen fiksni iznos od 200 maraka.

(RTRS)