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Odbojkašice Srbije saznale protivnika u polufinalu Evropskog prvenstva

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03.09.2026 20:27

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Одбојкашице Србије сазнале противника у полуфиналу Европског првенства
Foto: Pixabay

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraće protiv Turske.

Turkinje su u četvrtfinalu bile bolje od Njemačke sa 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) i na taj način su zakazale susret sa našim damama.

U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Italija.

Izabranice Zorana Terzića su do sada igrale svoje mečeve u Češkoj, a sada im slijedi putovanje u Tursku, u Istanbul, gdje sledi obračun protiv Turkinja.

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