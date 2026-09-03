Odbojkašice Srbije saznale protivnika u polufinalu Evropskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraće protiv Turske.
Turkinje su u četvrtfinalu bile bolje od Njemačke sa 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) i na taj način su zakazale susret sa našim damama.
U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Italija.
Izabranice Zorana Terzića su do sada igrale svoje mečeve u Češkoj, a sada im slijedi putovanje u Tursku, u Istanbul, gdje sledi obračun protiv Turkinja.
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