Zatvorske kazne po Inckovom zakonu rezervisane samo za Srbe

Zatvorske kazne od ukupno 6 i po godina izrečene su protiv dvoje Srba na osnovu izmjena Krivičnog zakona, Stav 145-a, koje je prije pet godina pred odlazak iz BiH nametnuo Valentin Incko.

Vojinu Pavloviću je izvršenje kazne zatvora odgođeno do sredine septembra, a Miodrag Malić je zaprimio uputni akt. Njegova odbrana traži odgodu na izdržavanje kazne zatvora.

"Ja mogu potvrditi samo nespornu činjenicu da je moj branjenik Miodrag Malić dobio uputni akt da se javi na izdržavanje kazne zatvora u KPZ Istočno Sarajevo u Vojkoviće, da li će on tražiti eventualno odgađanje te kazne saglasno zakonu BiH po izvršenju sudskih sankcija koje ima pravo ili neće to će biti njegova odluka", rekao je Milan Petković, advokat Miodraga Malića.

Sud BiH je krajem prošle godine pravosnažno osudio Pavlovića za navodno izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Advokat Pavlovića, Mirko Blagojević kaže da je Pavlović već duži niz godina ozbiljno narušenog zdravlja.

"Vojin Pavlović u ovom momentu se nalazi u Beogradu jer je zbog svojih zdravstvenih problema koje ima već više od 20 godina, 4 godine unazad je neprekidno na bolovanju i u veoma je lošem stanju. Očigledno da mi ne možemo biti zadovoljni, u ovom momentu smo pred Ustavnim sudom, izjavio sam apelaciju, iscrpljeni su svi pravni lijekovi, da bi se došlo i pred Evropski sud za ljudska prava, moraju se iscrpiti svi domaći pravni lijekovi", rekao je Mirko Blagojević, advokat Vojina Pavlovića.

Pravosudne institucije na nivou BiH se ponašaju kao da su svi predmeti ratnih zločina završeni i da je obavljen cjelokupan posao, poruka je iz Centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Očita anomalija je kažu i politika kažnjavanja. Ljudi koji su pravosnažno osuđeni za zločine nad Srbima u logorima u Posavini osuđeni su na po dvije godine.

"Na kraju krajeva, da li je ekvavilent Krivični zakon Inckov može biti ubistvima, premlaćivanjima i svim strahorama koje je neko proživljavao i u logoru, neko je izgubio život, a da postavljamo ekvivalent između jedne fotografije i onoga što se dešavalo u ratu. Jedan primjer,čovjeka koji se zove Edin Sakoč koji je pravosnažno osuđen u Čapljini za ubistvo dvije srpske starice, ali on nije napravio samo verbalni delikt iako je govorio evo gorite četnikuše, nego je prethodno ubio dvije starice, zapalio, taj čovjek je dobio samo 5 godina zatvora", rekao je Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Od šest optužnica po Inckovom zakonu, dvije su pravosnažno okončane, protiv Srba. Ostaje pred nama ishod suđenja Miroslavu Kraljeviću po istom osnovu.