Dodik: Izrael može da računa na Republiku Srpsku

Republika Srpska i Izrael kreiraće projekte u oblasti privrednog razvoja, prenosa tehnologija i drugih obostrano zadovoljavajućih okvira u vrijednosti od oko dvije milijarde dolara, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je nakon susreta delegacije Republike Srpske sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem i ambasadorkom Izraela u BiH Galit Peleg, novinarima rekao da je cilj da se dobije najbolje tehnologije i da se u Srpskoj osmisle neke proizvodnje, te da se zajednički kreira i osposobi ono što je potrebno za vrijeme koje dolazi.

Govoreći o prijateljstvu, Dodik je Šikliju i Peleg poručio da mogu da računaju na Republiku Srpsku.

"I onda kada mislite da smo mali i da nemamo dovoljno, računajte na to da želimo!", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da sa istim interesovanjem prati vijesti iz Republike Srpske i Izraela i da i tako živi duboko i dugotrajno prijateljstvo koje se ne mora uvijek i iznova dokazivati.

Delegacije Srpske i Izraela

"Vjerovali smo u Izrael i izraelski narod i onda kada, možda, neki među vama nisu vjerovali u ono za šta se borimo. Ponosni smo što danas generacija političara u Izraelu i jevrejskom narodu savršeno dobro razumije i prepoznaje kretanja. Gotovo da samo u identičnom okruženju", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, tolerancija i razumijevanje u BiH postoji samo do momenta dok se ne pruži prilika da neki pokažu svoje zle namjere, jednako prema Izraelu i prema Republici Srpskoj.

"Zato moramo nepokolebljivo biti zajedno. I meni je drago što se to ostvaruje. Moja posljednja posjeta Izraelu bila je čast za moj narod i Republiku. Sreo sam se i sa predsjednikom Republike, premijerom i predsjednikom Parlamenta, ministrom spoljnih poslova. Za nekoliko danas ponovo ću biti u vašem gradu da pokažem solidarnost sa vašom državom i poručim na taj način da imate prijatelje", poručio je Dodik.

Probleme koji dolaze iz Brisela za Izrael, naveo je Dodik, Republika Srpska ima već decenijama.

"Zato daleko više razumijemo i ovaj odnos sa Iranom. Sve što vam se dešava sa njima, mi smo ovdje već proživjeli. Upravo oni su činili značajan dio `El-mudžahedin` jedinice, a iz Revolucionarne garde Irana bio je najveći broj komandanata ove jedinice", naveo je Dodik.

On je poručio da će Republika Srpska uvijek biti sa svojim prijateljima i da je taj međusobni odnos pokazan i u proteklom periodu.