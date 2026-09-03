Delegacija Izraela: "Srpska pružila podršku u najtežem trenutku"

Republika Srpska i Izrael nastaviće saradnju i u budućnosti, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, nakon odlikovanja izraelske delegacije.

"Velika mi je čast što sam uručio odlikovanja ljudima koju su zaslužni za dobre odnose Republike Srpske i Izraela. Razvijamo odnose i međusobno se razumijemo. Postigli smo i velike rezultate", poručio je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

Siniša Karan ATV

Karan je podsjetio da je nad jevrejskim narodom počinjen genocid u Drugom svjetskom ratu, a nad srpskim genocid, naglasivši da je to dokumentovano.

Ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaj Šikli rekao je da mu je veliko zadovoljstvo što je danas u Srpskoj, među prijateljima.

Delegacije Srpske i Izraela

"Ovo je naš treći sastanak. Dva puta smo se sastali u Izraelu. Velika mi je privilegija što sam sa vama danas. Nakon 7. oktobra vidio sam da je Palata Republike bila obasjana našom zastavom. Vi ste nam dali podršku u našem najtežem trenutku", rekao je Šikli.

Ambasadorka Galit Peleg rekla je da odlikovanje predstavlja veliku čast i zadovoljstvo da na ovaj način završi svoj desetogodišnji mandat.

"Republiku Srpsku nosim u srcu i uvijek ću se ovdje osjećati kao kod kuće", rekla je Peleg.