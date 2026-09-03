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Karan uručio odlikovanja ministru Šikliju i ambasadorki Peleg

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03.09.2026 17:04

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Састанак предсједника Републике Српске Синише Карана и високе делегације Српске са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и амбасадором Израела у БиХ Галит Пелег у току је у Бањалуци.
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem izraelskog ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaja Šiklija i ambasadorku Izraela u BiH Galit Peleg.

Delegacije Srpske i Izraela

"Velika mi je čast što sam uručio odlikovanja ljudima koju su zaslužni za dobre odnose Republike Srpske i Izraela. Razvijamo odnose i međusobno se razumijemo", naveo je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

Naveo je da su Srpska i Izrael stvorili nove prilike za saradnju.

Prethodno je predsjednik i delegacija Srpske održala sastanak sa delegacijom Izraela.

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Siniša Karan

Galit Peleg

Republika Srpska

Izrael

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