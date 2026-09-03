Karan uručio odlikovanja ministru Šikliju i ambasadorki Peleg

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem izraelskog ministra za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihaja Šiklija i ambasadorku Izraela u BiH Galit Peleg.

Delegacije Srpske i Izraela

"Velika mi je čast što sam uručio odlikovanja ljudima koju su zaslužni za dobre odnose Republike Srpske i Izraela. Razvijamo odnose i međusobno se razumijemo", naveo je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

Naveo je da su Srpska i Izrael stvorili nove prilike za saradnju.

Prethodno je predsjednik i delegacija Srpske održala sastanak sa delegacijom Izraela.