Logo

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 16:25

Komentari:

0
в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске
Foto: ATV

Evropska nagrada kvaliteta predstavlja veliko priznanje za Univerzitetski klinički centar /UKC/ Republike Srpske i potvrdu predanog rada svih zaposlenih koji znanjem, odgovornošću i profesionalnošću svakodnevno doprinose unapređenju zdravstvene zaštite, rekao je vršilac dužnosti direktora ova zdravstvene ustanove Nikola Šobot.

"Ovo je uspjeh svih zaposlenih u UKC-u Republike Srpske koji svakodnevno doprinose kvalitetu rada naše ustanove", rekao je Šobot povodom dobijanja Evropske nagrade kvaliteta.

Nagrada, kaže, predstavlja i obavezu za UKC da nastavi još snažnije da unapređuje sve segmente rada sa jasnim ciljem da pacijent bude u centru djelovanja i da mu bude pružena kvalitetna, sigurna i efikasna zdravstvena usluga.

ukc rs

Republika Srpska

Evropska nagrada kvaliteta za UKC Srpske

On je naglasio da je nagrada podstrek da nastave da grade UKC kao savremenu i efikasnu zdravstvenu ustanovu.

Glavni operativni direktor EFQM mreže Đanluka Mule istakao je da je ovo priznanje potvrda predanog rada medicinskog osoblja, rukovodstva i administrativnih timova UKC-a Republike Srpske, ali i važan korak ka daljem unapređenju.

"Članstvo u EFQM mreži omogućiće UKC-u Republike Srpske razmjenu iskustava i najboljih praksi sa vodećim zdravstvenim organizacijama širom Evrope, kao i kontinuiran rad na unapređenju kvaliteta i rezultata", rekao je Mule.

On je naglasio da će za instituciju od značaja koji UKC ima za Republiku Srpsku ovo priznanje predstavlja važan temelj za dalji razvoj, jačanje međunarodnog kredibiliteta i izgradnju kulture kontinuiranog unapređenja.

"Ovo nije simbolično priznanje, već rezultat rigoroznog procesa procjene, zasnovanog na konkretnim dokazima, podacima i analizi rukovođenja, strategije i ostvarenih rezultata", rekao je Mule.

УКЦ Републике Српске

Republika Srpska

Na UKC-u Srpske prvo Odjeljenje za terapiju bola

Viši rukovodilac naučnog projekta Patrisija Karvahal rekla je da su tokopm procjene uočili da UKC ima snažne temelje za kontinuirano unaprjeđenje kroz uspostavljene strukture, procese i, prije svega, ljude posvećene kvalitetu.

"Ova procjena nije samo ocjena trenutnog stanja, već prilika da organizacija prepozna svoje snage i jasno definiše prostor za dalji napredak", rekla je Karvahalova.

UKC je postao punopravni član Evropske organizacije za kvalitet sa sjedištem u Briselu.

Primjena EFQM modela omogućava UKC dalji razvoj organizacije, još snažniju usmjerenost na kvalitet zdravstvenih usluga pacijentima, efikasnije korištenje resursa i unapređenje procesa.

Evropska nagrada kvaliteta je globalno priznanje za kvalitet organizacije, upravljanje promjenama, unapređenje organizacionih performansi i postizanje održivih rezultata.

Nosioci ovo prestižnog priznanja u okruženju su Klinički centar Slovenije u Ljubljani i Ministarstvo zdravlja Češke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

Nagrada

liječenje

Zdravstveni sistem

Komentari (0)

Više iz rubrike

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

Republika Srpska

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

15 min

0
Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16 min

1
Врбања пожар шума ватра ноћ

Republika Srpska

Upozorenje Civilne zaštite: I narednih dana povećan rizik od požara

30 min

0
предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Израела Галит Пелег

Republika Srpska

Minić: Izrael i jevrejski narod kod nas će uvijek imati otvorena vrata

53 min

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima