Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

Evropska nagrada kvaliteta predstavlja veliko priznanje za Univerzitetski klinički centar /UKC/ Republike Srpske i potvrdu predanog rada svih zaposlenih koji znanjem, odgovornošću i profesionalnošću svakodnevno doprinose unapređenju zdravstvene zaštite, rekao je vršilac dužnosti direktora ova zdravstvene ustanove Nikola Šobot.

"Ovo je uspjeh svih zaposlenih u UKC-u Republike Srpske koji svakodnevno doprinose kvalitetu rada naše ustanove", rekao je Šobot povodom dobijanja Evropske nagrade kvaliteta.

Nagrada, kaže, predstavlja i obavezu za UKC da nastavi još snažnije da unapređuje sve segmente rada sa jasnim ciljem da pacijent bude u centru djelovanja i da mu bude pružena kvalitetna, sigurna i efikasna zdravstvena usluga.

Republika Srpska Evropska nagrada kvaliteta za UKC Srpske

On je naglasio da je nagrada podstrek da nastave da grade UKC kao savremenu i efikasnu zdravstvenu ustanovu.

Glavni operativni direktor EFQM mreže Đanluka Mule istakao je da je ovo priznanje potvrda predanog rada medicinskog osoblja, rukovodstva i administrativnih timova UKC-a Republike Srpske, ali i važan korak ka daljem unapređenju.

"Članstvo u EFQM mreži omogućiće UKC-u Republike Srpske razmjenu iskustava i najboljih praksi sa vodećim zdravstvenim organizacijama širom Evrope, kao i kontinuiran rad na unapređenju kvaliteta i rezultata", rekao je Mule.

On je naglasio da će za instituciju od značaja koji UKC ima za Republiku Srpsku ovo priznanje predstavlja važan temelj za dalji razvoj, jačanje međunarodnog kredibiliteta i izgradnju kulture kontinuiranog unapređenja.

"Ovo nije simbolično priznanje, već rezultat rigoroznog procesa procjene, zasnovanog na konkretnim dokazima, podacima i analizi rukovođenja, strategije i ostvarenih rezultata", rekao je Mule.

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Viši rukovodilac naučnog projekta Patrisija Karvahal rekla je da su tokopm procjene uočili da UKC ima snažne temelje za kontinuirano unaprjeđenje kroz uspostavljene strukture, procese i, prije svega, ljude posvećene kvalitetu.

"Ova procjena nije samo ocjena trenutnog stanja, već prilika da organizacija prepozna svoje snage i jasno definiše prostor za dalji napredak", rekla je Karvahalova.

UKC je postao punopravni član Evropske organizacije za kvalitet sa sjedištem u Briselu.

Primjena EFQM modela omogućava UKC dalji razvoj organizacije, još snažniju usmjerenost na kvalitet zdravstvenih usluga pacijentima, efikasnije korištenje resursa i unapređenje procesa.

Evropska nagrada kvaliteta je globalno priznanje za kvalitet organizacije, upravljanje promjenama, unapređenje organizacionih performansi i postizanje održivih rezultata.

Nosioci ovo prestižnog priznanja u okruženju su Klinički centar Slovenije u Ljubljani i Ministarstvo zdravlja Češke.