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Upozorenje Civilne zaštite: I narednih dana povećan rizik od požara

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03.09.2026 15:55

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Врбања пожар шума ватра ноћ
Foto: ATV

Rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana usljed visoke temperature vazduha, dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vjetara, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

"Republiku Srpsku i dalje očekuje sušno i vrlo toplo vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 26", navedeno je u saopštenju.

U subotu, 5. septembra, očekuje se temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 28 stepeni, a prema trenutnim prognozama, značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od četvrtka, 10. septembra, prenosi Srna.

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požar

Republika Srpska

Civilna zaštita RS

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