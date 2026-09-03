Upozorenje Civilne zaštite: I narednih dana povećan rizik od požara

Autor:ATV redakcija
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Rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana usljed visoke temperature vazduha, dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vjetara, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.
"Republiku Srpsku i dalje očekuje sušno i vrlo toplo vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 26", navedeno je u saopštenju.
U subotu, 5. septembra, očekuje se temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 28 stepeni, a prema trenutnim prognozama, značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od četvrtka, 10. septembra, prenosi Srna.
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