Upozorenje Civilne zaštite: I narednih dana povećan rizik od požara

Rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana usljed visoke temperature vazduha, dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vjetara, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

"Republiku Srpsku i dalje očekuje sušno i vrlo toplo vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha od 29 do 35 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 26", navedeno je u saopštenju.

U subotu, 5. septembra, očekuje se temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima oko 28 stepeni, a prema trenutnim prognozama, značajnije osvježenje uz povremene padavine očekuje se od četvrtka, 10. septembra, prenosi Srna.