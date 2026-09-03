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POSKOK podigao optužnicu protiv Vojina Mijatovića

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03.09.2026 16:45

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Војин Мијатовић
Foto: Facebook

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića (SDP).

Kako je za Klix.ba potvrdila portparol POSKOK-a Nina Hadžihajdarević, optužnica je proslijeđena Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH te se čeka dalja potvrda suda.

Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona KM.

Zbog tog slučaja, 6. novembra policijski službenici su po nalogu POSKOK-a oduzeli i službeni mobilni telefon Mijatoviću.

Rok o eventualnoj potvrdi optužnice teče od danas te će Posebno odjeljenje Vrhovnog suda FBiH imati 15 dana da se izjasni o ovoj optužnici.

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Tagovi :

Vojin Mijatović

Pretres Vojin Mijatović

POSKOK

Optužnica

FBiH

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