Pretresi u ministarstvu Vojina Mijatovića povodom krivične prijave kompanije "Ilirija tek"

Pretresi u federalnom Ministarstvu razvoja, preduzetništva i zanatstva vrše se u okviru predistražnih radnji koje se odnose na krivičnu prijavu kompanije "Ilirija tek" iz Sarajeva u vezi sa javnim pozivom Ministarstva i dodjelom sredstava za razvoj startap ekosistema, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Povodom današnjih pretresa na području Sarajeva i Mostara, iz ovog ministarstva navode da Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH /POSKOK/ stavljaju na raspolaganje traženu dokumentaciju i sve resurse u okviru postupanja nadležnih organa.

Iz Ministarstva navode da pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/, po nalogu POSKOK-a, sprovode saslušanja svjedoka i izuzimanje dokumentacije i tehničke opreme u ovom ministarstvu.

Napominju da je riječ o redovnim aktivnostima u istom predmetu, te da je ova institucija i ranije u potpunosti sarađivala sa istražnim organima.

Iz SIPA ranije saopšteno da se pretresi na području Sarajeva i Mostara vrše s ciljem prikupljanja dokaza u postupku za zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem, te da je planirano saslušanje više lica u svojstvu svjedoka.

U ovoj akciji pretresena je i kancelarija ministra razvoja, preduzetništva i zanatstva FBiH Vojina Mijatovića.

Pod istragom su fizička i pravna lica koja su bila dio konzorcijuma korisnika bespovratnih sredstava dodijeljenih putem javnog poziva koji je ovo ministarstvo raspisalo u martu prošle godine u ukupnom iznosu od oko 600.000 dolara.