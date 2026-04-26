Ko i kako zapravo blokira rad institucija u BiH?

Za ponedjeljak je zakazana hitna sjednica Doma naroda. Na dnevnom redu akcize, izborni zakon, plate i tako redom.

Brojna zakonska rješenja koja su bez saglasnosti oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda prošla, zna se kako, na Predstavničkom domu.

Kemal Ademović zakazao, dio srpskih delegata najavio nedolazak. O ovoj temi, ali i funkcionisanju, odnosno nefunkcionisanju državne zajednice BiH razgovarali smo s gostom Centralnih ATV vijesti Nikolom Špirićem, zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine.

Špirić je jasno poručio da sjednica neće biti održana.

"Nažalost, ne samo ova sjednica nego niz sjednica se zakazuje mimo Poslovnika. Ništa se nije promijenilo. Ja sam već prošle sedmice obavijestio predsjedavajućeg da većina delegata iz srpskog Kluba neće prisustvovati ovoj sjednici", rekao je Špirić za ATV.

Samim tim, kaže Špirić, unaprijed se zna da sjednica neće biti biti održana.

"Mene samo čudi kada kažu da se proizvode nepotrebni troškovi, zašto je zakazuju ako znaju da nema poslovnički i ustavni kvorum", rekao je Špirić.

"Dnevni red je strukturisan tako da tačke koje su prošle PD PS BiH, ne na zahtjev Savjeta ministara koje bi trebalo da prati politička većina, nego na zahtjev poslanika pojedinačno, pokušavajući da preslikaju većinu iz PD PS BiH u Dom naroda. Ne znam koji put trebam da ih upozorim i opomenem da Dom naroda nije građanski dom, nego dom knstitutivnih naroda", naglasio je Špirić.

On je objasnio da zaobilazeći Poslovnik Ademović može da zakaže posebnu sjednicu, ali da ga to ne sprečava da obavi konsultacije u Kolegijumu i usaglašavanje sa ostala dva člana.

"On drugačije tumači Poslovnik i bojim se da se prerano ušlo u predizbornu kampanju pa politička trojka, političko Sarajevo, želi da blokira sve procese kako bi tobože ukazao na predstavnike iz Republike Srpske i kako smo mi razlog usporavanja i zastoja na evropskom putu, što je čista laž", jasan je Špirić.

Istakao je da je nemoguće da jedan narod u Domu naroda postane manjina.

U Domu naroda to ne može. Treba mijenjati Ustav, treba mijenjati Poslovnik. U PD PS BiH sve se može usvojiti bez SNSD-a i bez HDZ-a. Zato što političko Sarajevo vjerno prati i SDA i opozicija iz Republike Srpske. Tu je matematika jasna i završena. Iz političkog Sarajeva su poslali poruku da svi procesi treba da stanu kako bi se destruirala izborna volja srpskog naroda i kako bi se pokušala obezbijediti nova većina u Domu naroda. Ta nova većina bez izbora nije moguća jer Poslovnik i Ustav kažu da su za održavanje sjednice neophodna tri delegata z reda bošnjačkog, tri iz srpskog i tri iz hrvatskog naroda", objasnio je Špirić.

Naglasio je da Dom naroda oni drže u blokadi od izbora kada je SDA uz pomoć stranaca, prije svega bivšeg ambasadora SAD Majkla Marfija, poslata u opoziciju.

"Kemal Ademović je na samo par početnih sjednica bio dio te većine, a onda je poslije s njim upravljala SDA. Sada je napustio matičnu stranku i stavio se na čelo opozicije", kaže Špirić.

Detaljan razgovor i o tome ko blokira institucije, prije svih Dom naroda, pogledajte u video prilogu.