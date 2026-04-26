Hoće li Smoljana postati spalionica otpada? Radanović upozorava na ekološku katastrofu

Nacrtom prostornog plana Federacije BiH za upravljanje otpadom planirane su regionalna deponija i spalionica otpada u srpskom selju Smoljana kod Bosanskog Petrovca, izjavio je Srni predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Radanović je naglasio da u ovom, kao i okolnim selima vijekovima žive Srbi, navodeći da Bošnjaka prema popisima iz 1991. i 2013. godine nije bilo, niti neko pamti da su nekada živjeli na tim prostorima.

"Oni su majstori u tome da ovakve i slične objekte prave na srpskoj zemlji, kako Srbi ne bi mogli živjeti na svojim imanjima, niti ih prodati", naveo je Radanović.

Prema njegovim riječima po predloženom Nacrtu smeće iz Unsko-sanskog kantona trebalo biti deponovano na planiranu deponiju, a kasnije i paljeno u spalionici otpada, te ukazao na potencijalne velike troškove komunalnih službi.

"Oni prema ovom planu iz Bihaća treba da voze smeće 50 kilometara da ga bace na mjestu gdje žive Srbi", rekao je on.