Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

Nezadovoljstvo Hrvata političkom zastupljenošću i reprezentativnošću u BiH nije novost, ali se odavno nije glasnije govorilo o konceptu trećeg entiteta, ni unutar BiH, ni u regionu.

Zagreb je danas bio domaćin panela i javne diskusije na ovu temu, gdje su predstavljeni i novi prijedlozi mapa unutrašnjeg uređenja BiH. Prema iznesenim stavovima, granica Republike Srpske ostaje nepromijenjena.

Učesnici diskusije poručuju da je riječ o temi koja traje od samog Dejtonskog mirovnog sporazuma i da se, kako navode, problemi samo vremenom produbljuju.

Novinar i analitičar Zoran Krešić ocijenio je da je politička situacija u BiH već dugo u ćorsokaku.

"To je stara tema, stara koliko i Vašingtonski mirovni sporazum, kasnije Dejtonski mirovni sporazum. Hrvati su imali neku vrstu svoje autonomne jedinice koja je ugašena jer je Hrvatska trebalo da se zaokruži u svojim granicama. U toj političkoj trgovini u Dejtonu, Hrvatska se odrekla Hrvata u BiH, dobila zaokruženu državu, a Hrvati u BiH ostali su kratkih rukava", rekao je Krešić.

On dodaje da je nakon 30 godina neophodno otvoriti ozbiljan dijalog.

"Mislim da je vrijeme da sjednemo i počnemo razgovarati. Mora se razgovarati o onome što vidimo kao problem. Ako se nastavi sa ovakvim pristupom, mislim da ta država nema budućnost", naveo je on.

Krešić se osvrnuo i na nedavne izjave Denisa Bečirovića u Strazburu, gdje je, kako kaže, iznio tvrdnju da je „etnički aparthejd“ to što Hrvati biraju svog člana Predsjedništva BiH.

"Ako se tako postavi okvir razgovora, onda se ide ka tome da bošnjački predstavnici biraju hrvatske članove Predsjedništva. To nije održiv model", poručio je Krešić.