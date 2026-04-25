Karta podjela ponovo na stolu: Treći entitet kao rješenje ili nova linija razdvajanja?

Vesna Azić
25.04.2026 18:11

Карта БиХ представљена на ТрадФест-у у Загребу. На карти је приказана идеја трећег ентитета у БиХ
Foto: ATV

Ideja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorena. Ovaj put i bukvalno, na karti predstavljenoj na TradFestu u Zagrebu.

Dio učesnika tvrdi da bi takvo rješenje konačno donijelo ravnopravnost Hrvatima.

Na skupu je predstavljena mapa koja BiH dijeli na tri federalne jedinice, uz postojeću Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Zagovornici kažu da to nije razbijanje države, već pokušaj da se ona konačno stabilizuje i da svaki narod dobije politički okvir u kojem odlučuje o sebi.

S druge strane, ovakve ideje u Sarajevu dočekuju se kao opasne i neprihvatljive. Navode da se pod plaštom ravnopravnosti pokušava progurati teritorijalna reorganizacija.

Iz Republike Srpske poruka ostaje ista: nema protivljenja dogovoru Hrvata i Bošnjaka, ali bez diranja postojećih granica i nadležnosti. Drugim riječima, treći entitet je moguć samo ako ne otvara pitanja koja su već zatvorena Dejtonom.

Zagreb

TradFest

treći entitet

Bosna i Hercegovina

karta

Pročitajte više

Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Ostali sportovi

Sara Ćirković u finalu Svjetskog kupa u Brazilu

3 h

0
Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje početkom naredne sedmice?

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Drama u Slavoniji: Srušio se zmaj, ima povrijeđenih

3 h

0
Алмер Инајетовић

Hronika

Osumnjičeni za pucnjavu u restoranu se predao policiji

3 h

1

Više iz rubrike

министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић на конференцији за медије.

BiH

Nakon najvećeg skandala u mandatu Konakovića: Iz Srpske stižu jasne poruke

1 d

0
Новац на столу

BiH

Usvojena informacija: Ko je sve dobio naknadu od 1.000 KM

1 d

0
Посланику робија због куповине гласова, осуђено још 10 особа

BiH

Poslaniku robija zbog kupovine glasova, osuđeno još 10 osoba

1 d

0
Кошарац: Пажљиво се припрема документација за сучељавање са Хрватском

BiH

Košarac: Pažljivo se priprema dokumentacija za sučeljavanje sa Hrvatskom

1 d

7

  • Najnovije

21

14

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

21

03

Orban se odriče poslaničkog mandata

20

58

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

20

31

Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner