Karta podjela ponovo na stolu: Treći entitet kao rješenje ili nova linija razdvajanja?

Ideja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorena. Ovaj put i bukvalno, na karti predstavljenoj na TradFestu u Zagrebu.

Dio učesnika tvrdi da bi takvo rješenje konačno donijelo ravnopravnost Hrvatima.

Na skupu je predstavljena mapa koja BiH dijeli na tri federalne jedinice, uz postojeću Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Zagovornici kažu da to nije razbijanje države, već pokušaj da se ona konačno stabilizuje i da svaki narod dobije politički okvir u kojem odlučuje o sebi.

S druge strane, ovakve ideje u Sarajevu dočekuju se kao opasne i neprihvatljive. Navode da se pod plaštom ravnopravnosti pokušava progurati teritorijalna reorganizacija.

Iz Republike Srpske poruka ostaje ista: nema protivljenja dogovoru Hrvata i Bošnjaka, ali bez diranja postojećih granica i nadležnosti. Drugim riječima, treći entitet je moguć samo ako ne otvara pitanja koja su već zatvorena Dejtonom.