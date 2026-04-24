Nakon najvećeg skandala u mandatu Konakovića: Iz Srpske stižu jasne poruke

Nižu se reakcije iz Republike Srpske nakon objave ATV-a o prepravljanju izvještaja Komisije za izbor i imenovanje sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu od strane Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

U Federaciji BiH rijetki su oni koji su pristali da za ATV govore o ovom skandalu.

Zašto su u Ministarstvu inostranih poslova prepravljali dokument sa imenima kandidata za sudije Evropskog suda za ljudska prava, nikome nije jasno. Čak i da su tačne njihove tvrdnje da se zatamnjeni dio ne odnosi na izbor sudije, nije prikladno da se takav dokument šalje bilo kojoj instituciji, a najmanje Savjetu Evrope. U javnosti se spekuliše da se na taj način odugovlači sa imenovanjem bh. sudije kako bi Faris Vehabović što duže ostao u sudu u Strazburu i bio jedan od onih koji će odlučivati o apelaciji koju je u Strazbur poslao pravni tim Milorada Dodika, a u vezi sa presudom Suda BiH. Šta god da je razlog, ovo što je urađeno u ministarstvu Elmedina Konakovića je krivično djelo i on bi zbog toga trebalo da bude procesuiran, jasna je poruka Sanje Vulić.

"Nevjerovatno je da neko sebi da za pravo da izmijeni izvještaj koji je došao iz Predsjedništva, krovne institucije na nivou BiH, i da to ostane nezapaženo za pravosuđe BiH. Isto tako, moram mu poručiti: to što on pokušava da sačuva jednog od sudija misleći da će na taj način eliminisati Milorada Dodika, pokazuje da on ne razumije šta je ljubav. On je čovjek koji je ogrezao u mržnji, a ono što Milorada Dodika sve ove godine održava na političkoj sceni jeste ljubav građana koji ga cijene, poštuju i vole", istakla je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić.

Veoma kontroverzno ponašanje i neophodno je ispitati šta se tu tačno desilo, komentar je Branislava Borenovića. Izbor sudije u Evropskom sudu za ljudska prava mora biti u potpunosti transparentan.

"Ne smije biti nikakve tajnosti, niti bilo kakvog pokušaja da se sakrije nešto što su poznate činjenice, koje treba da odražavaju otvorenost institucija BiH", naveo je poslanik PDP-a u PD PS BiH Branislav Borenović.

Zanimalo nas je i šta o ovome misle političari iz Federacije BiH, ali rijetko ko nam se javio na telefon. Oni koji jesu, ili nisu bili raspoloženi za izjavu ili tvrde da ništa ne znaju o skandaloznom potezu Ministarstva inostranih poslova. Za izjavu je zato bio raspoložen pravnik Damir Sakić. Za njega dileme nema — ovo je jedna od najtežih povreda službenih dužnosti.

"Ministarstvo inostranih poslova je ovim grubo i nepopravljivo narušilo vlastiti ugled, ugled bh. diplomatije, integritet institucije Predsjedništva, te integritet i vjerodostojnost odluka Predsjedništva BiH", kazao je pravnik Damir Sakić.

Ovim je, dodaje Sakić, trajno narušeno povjerenje u Ministarstvo inostranih poslova, ne samo od strane domaćih, već i međunarodnih institucija. Nije ovo prvi, ali jeste možda najveći skandal u mandatu Elmedina Konakovića.