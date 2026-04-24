Košarac: Pažljivo se priprema dokumentacija za sučeljavanje sa Hrvatskom

Trgovska gora ne smije biti lokacija za skladištenje ili odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, pažljivo se priprema dokumentacija za sučeljavanje sa Hrvatskom u Ženevi u maju, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Naši argumenti plod su obavljenih istraživanja na teritoriji Srpske i Federacije BiH, kao i kredibilnih konsultacija sa međunarodnom advokatskom kućom iz Pariza", istakao je Košarac.

Košarac je naveo da Hrvatska u slučaju Trgovske gore, između ostalog, krši Espo i Arhušku konvenciju o čemu su obaviještena nadležna tijela, uz dokaze i agrumente, s ciljem da se dokaže da Čerkezovac na Trgovskoj gori ne zadovoljava nijedan kriterijum za bezbjedno skladištenje ili odlaganje radioaktivnog otpada.

"Pravo je na našoj strani", istakao je Košarac.

Košarac je napomenuo da se u maju očekuje sučeljavanje sa Hrvatskom pred Komitetom Espo konvencije u Ženevi povodom slučaja Trgovska gora.

"Naš tim, sastavljen od predstavnika svih nadležnih institucija u BiH, zajedno sa međunarodnom advokatskom kućom `Labord Lo` /Laborde Law/ iz Pariza maksimalno je angažovan i pažljivo priprema argumentaciju", istakao je Košarac.

Naveo je da se na osnovu pravnih argumenata želi dokazati da Čerkezovac na Trgovskoj gori ne zadovoljava nijedan kriterijum za bezbjedno skladištenje ili odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

Dodao je i da je obaviješten nadležni Komitet Arhuške kovencije da je Hrvatska prekršila ovu konvenciju, kojom se građanima garantuje pravo na pristup informacijama, učešće u donošenju odluka i pravosudna zaštita u pitanjima životne sredine.

Koašarac je naveo da je istovremeno zatražena i preporuka Komiteta u vezi sa usklađenošću Hrvatske sa Arhuškom konvencijom za sporni projekat na Trgovskoj gori.

Prema njegovim riječima, aktivacijom međunarodnih mehanizama i konvencija želi se internacionalizovati ovaj problem i staviti ga u fokus nadležnih međunarodnih tijela.

"Posebno želim da izrazim zahvalnost vladama i nadležnim ministarstvima Srpske i FBiH, kao i svim članovima Ekspertskog tima, lokalnim strukturama, nevladinim organizacijama i akademskoj zajednici, koji daju nemjerljiv dopinos našoj borbi protiv izgradnje spornog objekta na Trgovskoj gori. Nećemo odustati", naveo je Košarac na Instagramu.