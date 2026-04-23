Dojava o bombi na aerodromu bila lažna

Dojava o postavljenoj bombi na sarajevskom Aerodromu bila je lažna, prenose federalni mediji.

Granična policija BiH pozvala je putnike i osoblje Međunarodnog aerodroma da se vrate u objekat nakon što su bili evakuisani zbog dojave o bombi i pošto je izvršen kontradiverzioni pregled.

Svijet "Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

Ne očekuje se da će biti većih pomijeranja u redu letenja sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Prethodnih dana su širom zemlje stizale su lažne dojave o postavljenim bombama u školama i tržnim centrima.

(SRNA)