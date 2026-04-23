Bivša misica pronađena mrtva: U centru istrage njena svekrva

23.04.2026 20:39

Foto: George Becker/Pexels

Karolina Flores Gomez (27), bivša kraljica ljepote, prošle nedjelje pronađena je mrtva u svom stanu u četvrti Polanko u Meksiko Sitiju. Gomez je upucana u glavu, a vlasti su saopštile da je istraga usmjerena na njenu svekrvu.

Prema pisanju meksičkog portala Reporte Indigo, tužilaštvo slučaj vodi kao ubistvo. Vjeruje se da je Gomez, koja je 2017. godine osvojila titulu Mis Tinejdž Universe u saveznoj državi Baja Kalifornija, ubijena 15. aprila. U vrijeme pucnjave policija je izjavila da vjeruje da je Karolina bila u stanu sa suprugom Alehandrom Gomezom i njegovom majkom Erikom Marijom.

Tamošnji mediji prenijeli su i da još niko nije uhapšen zbog povezanosti sa njenim ubistvom. Pucnjava nije prijavljena do 16. aprila, zbog čega su se pojavile sumnje zašto je bilo potrebno toliko dugo da se obavijesti policija. Službenici su naveli da nije bilo prijava o pucnjavi ili napadu u blizini stambenog kompleksa.

Guvernerka Baja Kalifornije, Marina del Pilar Avila, izjavila je da je istraga Karolinine smrti prioritet.

„Nijedan zločin protiv žene ne smije proći nekažnjeno. Naše misli su sa njenom porodicom u ovim razornim trenucima“, poručila je ona.

Gomez je, prema pisanju medija, nedavno proslavila rođendan, a rođena je 4. aprila 1999. godine.

Tragična smrt nekadašnje misice dogodila se u vrijeme velikih nemira u Meksiku zbog onoga što mnogi nazivaju epidemijom nasilja nad ženama. Civilne organizacije pozivaju tužilaštvo da slučaj prekvalifikuje u femicid, što agencija Ujedinjenih nacija UN Women definiše kao „namjerno ubistvo sa rodno zasnovanom motivacijom“. Agencija je u novembru saopštila da se femicid „razlikuje od ubistva, gdje motivacija možda nije povezana sa polom“.

Karolinina porodica i prijatelji pozvali su javnost na mirni protest zakazan za subotu, 25. april.

„Karolina ima svoju priču, porodicu i zaslužuje pravdu. Danas dižemo glas za nju. Za njen život. Za sve što joj je oduzeto. Izlazimo na ulice u mirnom protestu kako bismo zahtijevali pravdu za Karolinu Flores Gomez. Neka njeno ime odjekuje ulicama i stigne gdje god treba. Karolina zaslužuje pravdu“, poručili su u saopštenju.

(Kurir)

