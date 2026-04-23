Ugroženi pasoši širom Evrope zbog sajber napada

Stotine hiljada ljudi širom Evrope pogođeno je od decembarskog sajber napada na Eurail koji je otkrio osjetljive lične podatke više od 300.000 korisnika, koji su sada navodno ponuđeni na prodaju na dark vebu, a nekoliko vlada savjetovalo im je da otkažu i zamijene svoje pasoše, izvijestio je “The Guardian” u srijedu.

Holandska kompanija koja prodaje Interrail karte za željeznička putovanja širom Evrope potvrdila je da su se podaci ukradeni tokom napada – uključujući brojeve pasoša, imena, kontakt podatke, kućne adrese i datume rođenja – pojavili na internetu, a uzorak grupa podataka podijeljen je i na Telegramu.

Eurail nudi karte važeće u 33 zemlje, od sjeverne Norveške do južne obale Turske, sa sedmodnevnom kartom po cijeni od 286 evra za putnike starosti od 27 godina i mlađe, 381 evro za one između 28 i 59 godina i 343 evra za putnike u grupi od 60 i više godina.

Do dvoje djece mlađe od 12 godina može putovati besplatno u pratnji odrasle osobe.

Vlasti u nekim zemljama već su počele izdavati mjere opreza. Kancelarija za pasoše Ujedinjenog Kraljevstva savjetovala je barem jednoj pogođenoj osobi da poništi svoj pasoš “kako bi se spriječilo njeno korištenje za prevarne aktivnosti”, a takođe je zahtijevala punu naknadu za zamjenu.

Slične mjere zabilježene su u Danskoj, gdje bi pogođeni putnici mogli suočiti se s još većim troškovima zamjene.

Ovaj razvoj događaja izazvao je frustraciju i tjeskobu među putnicima, od kojih mnogi nisu sigurni u nivo rizika. “To je apsolutna noćna mora”, citirale su novine jednog pogođenog putnika, koji je dodao da ga je situacija “prestrašila” kako se približavaju ljetni planovi putovanja.

Drugi su se pitali je li zamjena pasoša potrebna bez jasnijih službenih smjernica. “Zaista nemam pojma koliko je ovo ozbiljno”, rekao je drugi putnik, pozivajući na naknadu ako se zamjena smatra neophodnom, prenosi “Anadolija”.