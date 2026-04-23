Tramp: Moreuz ostaje ''zapečaćen'' dok se ne postigne dogovor

23.04.2026 16:03

Брод у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Dok Teheran ne potpiše dogovor, Ormuski moreuz će ostati "zapečaćen" i brodovi neće moći da prolaze bez dozvole Vašingtona, saopštio je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Nijedan brod ne može ući ili izaći bez odobrenja Ratne mornarice SAD. On je `čvrsto zapečaćen` dok Iran ne bude spreman za dogovor", naveo je Tramp na društvenoj mreži "Truth social".

On je naglasio da je Iranu, da bi bio spreman za dogovor, bitno da "shvati ko im je vođa", jer je u toku unutrašnja borba "radikalne" i "umjerene" struje.

"Unutrašnja borba se vodi između `radikalnih` - koji gube na bojnom polju - i `umjerenih` - koji nisu baš umjereni, ali stiču poštovanje", dodao je Tramp.

(SRNA)

