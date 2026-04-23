Uz jedan jednostavan trik napravićete najbolji roštilj za 1. maj

Svi smo bar jednom poslužili roštilj koji je, uprkos trudu, ispao suv i bezukusan. Nema veće neprijatnosti nego kad goste ponudite prepečenim „đonom“ dok se vi pravdate da je vatra bila previše jaka.

Srećom, vrhunski majstori imaju trik koji ne košta ništa, a pretvara svaki roštilj za 1. maj u kafanski specijalitet koji se topi u ustima.

Rješenje nije u skupim začinima, već u jednoj flaši iz vašeg frižidera koju obično čuvate za špricer.

Mala tajna iz kuhinje

Postoji jedna obična stvar koju vjerovatno već imate kod kuće, a koja pravi nevjerovatnu razliku u tome kako će meso reagovati na vatri.

Domaćice često brinu da li će sve ispasti kako treba, ali uz ovaj savjet, meso će bukvalno kliziti sa tanjira.

Zašto meso gubi sočnost?

Problem sa suvim mesom nastaje jer visoka temperatura žara prebrzo izvuče vlagu prije nego što se masnoća otopi i pruži mu onu čuvenu sočnost.

Većina nas pravi grešku i soli meso prerano, što dodatno „zaključa“ vlakna i izbaci sokove prije nego što pečenje uopšte počne.

Da bi vaš roštilj za 1. maj bio onaj o kojem se priča mjesecima, ključna je mekoća koju postižemo prije nego što meso uopšte dodirne rešetku.

Uloga mineralne vode u omekšavanju

Stari majstori su uvijek imali keca u rukavu – način da se vlakna opuste potpuno prirodno, bez teške hemije.

Vjerovali ili ne, tajni saveznik svake sočne pljeskavice ili vrata je obična gazirana voda.

Mjehurići i ugljen-dioksid iz mineralne vode djeluju kao prirodni omekšivač koji polako razbija čvrstinu u mišićnim vlaknima.

Pravilna priprema prije pečenja

Dovoljno je da meso potopite u mineralnu vodu na samo 30 do 60 minuta prije nego što planirate da potpalite vatru.

Kada ga stavite na žar, vidjećete kako ono zadržava svoju veličinu i mekoću, dok se spolja stvara ona savršena, rumena korica.

Naravno, sočno meso traži i dostojnu pratnju, pa ne zaboravite da osvježite trpezu uz naše omiljene najbolje salate uz roštilj koje se spremaju za deset minuta.

Trikovi za kafansku teksturu

Izvadite ga ranije i pustite ga da „odmori“ na sobnoj temperaturi bar 20 minuta kako bi se peklo ravnomjerno.

Ako spremate mljeveno meso, dodajte jednu kašičicu sode bikarbone na kilogram mase za onu vazdušastost koju imaju vrhunski ćevapi.

Imajte strpljenja i ne okrećite komade svaki čas – pustite da žar uradi svoje, a sokovi ostanu tamo gdje im je mjesto.

Rukovanje mesom na žaru

Zaboravite na viljuške kojima bockate meso; koristite isključivo hvataljku kako ne biste probušili površinu i dozvolili sokovima da iscuru.

Kada skinete meso sa vatre, dajte mu još par minuta u poklopljenoj činiji da se svi mirisi i sokovi konačno slegnu, prenosi Krstarica.

SAVJET:

Ako želite da dodatno pojačate ukus, u gaziranu vodu dodajte kašičicu senfa i par kapi jabukovog sirćeta. Senf prirodno omekšava meso svojim enzimima, dok kiselina pomaže da obrok bude lakši za varenje nakon bogatog ručka.