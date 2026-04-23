Znanje bez muke: Kako nova metoda učenja osvaja roditelje i učenike

Astra AI je sve popularnija aplikacija među učenicima i studentima jer uz pomoć vještačke inteligencije nudi podršku u učenju, rješavanju zadataka i pripremi za ispite, te se često nameće kao alternativa klasičnim instrukcijama.

U posljednje vrijeme sve je popularnija i među roditeljima. Naime, riječ je o aplikaciji koja se oslanja na vještačku inteligenciju kako bi pomogla oko savladavanja gradiva, rješavanja domaće zadaće te dubljeg razumijevanja samog gradiva.

Nakon instalacije potrebno je proći kroz kratak upitnik, a aplikacija će generisati optimalni nastavni plan te ponuditi da se započne plaćanje pretplate kroz izdanje Plus. Taj korak se može preskočiti kako biste aplikaciju prvo isprobali, a zatim je potrebno otvoriti korisnički nalog. Kada je sve spremno, aplikaciju je moguće početi koristiti, prenosi Bug.hr.

Prednosti aplikacije

Ono što je posebno korisno jeste činjenica da se mogu unositi vlastiti materijali kao što su bilješke, PDF dokumenti, skenirane stranice knjiga, stari ispiti, skripte i svi drugi materijali koji mogu pomoći u postizanju cilja, bilo da je riječ o pripremi za ispit ili temeljitijem savladavanju gradiva.

Ključna prednost je to što je u svakom trenutku moguće postaviti bilo kakvo pitanje ili zadatak i dobiti rješenje s objašnjenjima. Tu je i rješavanje problema korak po korak, opcija da se fotografiše ispit i dobije lični plan učenja, kao i mogućnost učenja prema kurikulumu (lekcije su prilagođene zvaničnom nastavnom planu), te još mnogo toga.

Ipak, da bi se iskoristio puni potencijal ovog virtualnog AI instruktora, potrebno je plaćati pretplatu na izdanje Plus koje košta 96 evra godišnje, posebno jer je besplatna (probna) verzija prilično ograničena.